Ищу моделлера, чтобы перевести 3D-модели из формата fbx

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки218 просмотров

Добрый день! :) Нужно перевести 3D-модели из формата fbx в один из следующих форматов: MBTiles, KML, GPX, GeoJSON, Shapefile. Очень срочно! 

6 лет назад
guest_15619680059388
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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