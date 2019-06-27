Требуется 3d дизайнер для моделирования и текстурирования одежды

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки250 просмотров

Необходимо разработать 3d иллюстрацию для моделирования и текстурирования мужского спортивного костюма.

6 лет назад
b_papa
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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