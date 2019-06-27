Создать и добавить 3D модель киоска на фото

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт18 заявок324 просмотра

Необходимо создать и добавить 3D модель деревянного киоска на существующую фотографию. Внешний вид киоска можно понять по фотографии. Конечный результат - это одна фронтальная фотография с нарисованным не ней киоском, который выглядит вполне натурально (а не как "инородное тело"). Примерный внешний вид киоска и примерная фотография, на которую нужно добавить 3D модель в приложении.

6 лет назад
guest_15619084449438
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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