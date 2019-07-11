Доработка визуализации жилого комплекса

$158
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки218 просмотров

Здравствуйте!

Нужно доработать визуализацию жилого комплекса. Прошлый исполнитель не справился с работой.

Необходимо сделать 2 изображения с внешней стороны и внутренний двор с детской площадкой. Плана благоустройства территории нет, его нужно придумать.

Итоговое изображение должно выглядеть не хуже чем другие такие картинки - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B6%D0%BA

6 лет назад
danil4er
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$158
4 дня
Escrow
Все ок, спасибо
Спасибо за сотрудничество. Все прошло успешно.

Заявки фрилансеров

Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад