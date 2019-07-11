Доработка визуализации жилого комплекса

Здравствуйте!

Нужно доработать визуализацию жилого комплекса. Прошлый исполнитель не справился с работой.

Необходимо сделать 2 изображения с внешней стороны и внутренний двор с детской площадкой. Плана благоустройства территории нет, его нужно придумать.

Итоговое изображение должно выглядеть не хуже чем другие такие картинки - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B6%D0%BA