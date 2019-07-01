Воссоздать 3д модели колец с картинки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок452 просмотра

Надо взять кольца с картинки и воссоздать максимально точную 3D копию.

6 лет назад
leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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