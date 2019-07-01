Модели зданий с качественной прорисовкой

$300
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт16 заявок350 просмотров

Необходимо создать 8 3D моделей зданий с качественной прорисовкой для web-ресурса. Просьба в отклике сразу размещать ссылки на ваши работы. В конечном результате нужно 3D модель которую можно покрутить, приблизить

6 лет назад
Alex938
31 год
6 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров