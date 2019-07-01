Требуется решить следующую задачу: Нужно реализовать на сайте очень простое управление для поворотов, перемещения, прикрепления 3D фигур. Текущая ситуация: Запущен сайт https://avroralepnina.ru/catalog/karinizi-with-figure/, на странице представлены модели, например, карнизов. Теперь возьмём конкретный образец -> ...
Моделинг машинок Maya + ригинг
Нужно создать 13 моделей машинок по их 2д концептам и 3д референсам в Maya.
Сделать визуализацию с помощью Redshift. После согласования сделать ригинг.
В моделях будет много типовых деталей, поэтому можно будет использовать активно копипаст.
Машинки для мультсериала в Youtube.
Каждая машинка по 2500 руб.
Подробное задание дам в личке.
Будут еще задания по мультсериалу, поэтому надеюсь на долгосрочное сотрудничество с вами.
Пришли ссылку на свое портфолио в заявке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Надо взять кольца с картинки и воссоздать максимально точную 3D копию.3D-графика9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! :) Нужно перевести 3D-модели из формата fbx в один из следующих форматов: MBTiles, KML, GPX, GeoJSON, Shapefile. Очень срочно!3D-графика2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $158
Здравствуйте! Нужно доработать визуализацию жилого комплекса. Прошлый исполнитель не справился с работой. Необходимо сделать 2 изображения с внешней стороны и внутренний двор с детской площадкой. Плана благоустройства территории нет, его ...3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
Хочу найти специалиста по 3D для рекламного ролика.3D-графика6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать и добавить 3D модель деревянного киоска на существующую фотографию. Внешний вид киоска можно понять по фотографии. Конечный результат - это одна фронтальная фотография с нарисованным не ней киоском, который выглядит вполне натурально (а ...3D-графика18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать 3d иллюстрацию для моделирования и текстурирования мужского спортивного костюма.3D-графика4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать визуализацию 3х планировок (1, 2х и 3х комнатных квартир) с мебелью. Формат jpeg 1920x1080. Срок 2.07.3D-графика9 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть заказ на изменение конструкции напольной стойки для образцов искусственного камня и шильдов, которые на камень крепятся. То, что было и хотим изменить, прилагаю. Так же прилагаю референсы того, в какую сторону будем думать. Задача: ...3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Всем привет. Есть несложный объект - пляжный складной зонт, 3D модель есть в виде mesh сетки и твердотельной модели. Увидеть ее можно здесь https://a360.co/2NfE6e7 Нужно определить/рассчитать макс. ветровую нагрузку на опрокидывание ...3D-графиканет заявокЗакрыт6 лет назад