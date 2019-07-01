Моделинг машинок Maya + ригинг

Нужно создать 13 моделей машинок по их 2д концептам и 3д референсам в Maya.

Сделать визуализацию с помощью Redshift. После согласования сделать ригинг.

В моделях будет много типовых деталей, поэтому можно будет использовать активно копипаст.

Машинки для мультсериала в Youtube.

Каждая машинка по 2500 руб.

Подробное задание дам в личке.

Будут еще задания по мультсериалу, поэтому надеюсь на долгосрочное сотрудничество с вами.

Пришли ссылку на свое портфолио в заявке.