Визуализация 6 офисных интерьеров с доской

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок252 просмотра

Требуется разработать либо использовать уже готовые (не принципиально) интерьеры офисов, где есть пустая стена, на которой будет висеть доска. 3D досок предоставим (отрисованы), нам же необходимы виды наших досок на стенах в офисе или конференц-руме.

Итого: 6 разных офисов = 6 разных видов досок, у каждой доски есть 3-6 размеров (сами 3D досок в нужном виде и размере продоставляем мы).

Жду цены за весь объем работы, сроки, а также примеры рендеров. Во вложении примеры того, что требуется (но выполненные не в 3D, т.е. в фотошопе наложение доски в интерьер, нужно красивее)

6 лет назад
InfildDecor
Алексей 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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