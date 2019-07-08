Требуется Android разработчик, знакомый с arсore и sceneform plugin для приложения augmented faces.(наложение 3d маски на лицо)Необходимо сгенерировать *.sfa *.sfb файлы на основе 3д модели, созданной дизайнером. Откорректировать расположение модели относительно лица, установить материалы и текстуры для модели. Для удобства можно использовать тестовый проект google(https://github.com/google-ar/sceneform-android-sdk/tree/master/samples/augmentedfaces)и проверять в нем. Для работы необходимо иметь девайс, поддерживающий данную технологию (https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices)Для проверки результата работы наложения модели на лицо необходимо прислать скриншот или видео файл.Оплата за каждую модель - 200 грн.