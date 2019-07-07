Есть уже макет украшения https://a360.co/2YrJX0W там, же размеры и габариты. Что нужно сделать: Нарисовать реальную визуализацию этого украшения в разных цветах, что было как в приложенных фото. ...
Моделирование в ANSYS
Необходимо смоделировать взаимодействие масляной струи с поршнем ДВС (двухмерная постановка задачи). Все необходимые исходные данные известны. Имеется образец аналогично выполненной работы. Задачу решаем в среде ANSYS CFX или во FLUENT. В арсенале имеется готовая 3D - модель поршня ДВС. Остальные требования обсуждаются индивидуально с исполнителем. Также необходимо выполнить отчет о проделанной работе.
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