Моделирование в ANSYS

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  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка325 просмотров

Необходимо смоделировать взаимодействие масляной струи с поршнем ДВС (двухмерная постановка задачи). Все необходимые исходные данные известны. Имеется образец аналогично выполненной работы. Задачу решаем в среде ANSYS CFX или во FLUENT. В арсенале имеется готовая 3D - модель поршня ДВС. Остальные требования обсуждаются индивидуально с исполнителем. Также необходимо выполнить отчет о проделанной работе.

6 лет назад
Williamson
75 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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