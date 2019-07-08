Визуализация\макет украшения. Срочно

Есть уже макет украшения https://a360.co/2YrJX0W там, же размеры и габариты.

Что нужно сделать:

Нарисовать реальную визуализацию этого украшения в разных цветах, что было как в приложенных фото.

Важно, по поводу цвета - это только о железной части.http://joxi.ru/l2ZOaR8tzMlWDA

Цвета: розовое золото, белое золото и обычное золото.

Важно

В стеклянной части должны быть лепестки золота, которые плавают в воде.

На выходе должны получиться картинки с по каждому референсу

1) "Браслет на руке + браслет ткань" как на фотках: http://joxi.ru/KAg4vo9HE35xor ,http://joxi.ru/krDXZleUKOGyWr

*используем две фотки

2)"Браслет на руке + браслет цепочка" - как на фотках: http://joxi.ru/KAg4vo9HE35xor ,http://joxi.ru/krDXZleUKOGyWr

*используем две фотки

(референс цепочки позже)

3) Отдельно браслет + ткань : http://joxi.ru/brRWV5Os7dBRWm

4) Отдельно браслет + цепочка: http://joxi.ru/brRWV5Os7dBRWm

(референс цепочки позже)

*По каждому из пунктов визуализация в трех цветах метал части.

*Браслет имеет два ушка, надеюсь понятно как это должно выглядеть

На выходе я должен получить ‭12‬ фоток визуализаций