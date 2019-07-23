Нужно разработать 3D модель скамьи

Я понимал риск, поручив задание только что зарегистрировавшемуся исполнителю. Однако у меня не горели сроки и сумма в 6$ не пугала. 1. Заказ так и не был выполнен по истечении 22 дней (вместо 2 заявленных) 2. Коммуникация только через сайт - не очень удобно, но и таковая была крайне редко. 3. Классическое объяснение - отключили интернет. Такое бывает наверное...? 4. Черновик предоставлен был, но правка исправлена не была. Качество исполнения низкое. 5. Задание прочитано было невнимательно. Я думаю Дмитрий не серьезно отнесся к делу. Наверное решил попробовать сервис и что-то не зашло. С моей стороны предоплаты НЕ было. Поэтому я без претензий. Желаю ему удачи. Первый блин комом.