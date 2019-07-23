Есть модель кухни SketchUp 3D без дизайна. Пожалуйста, оставляйте примеры своих работ и стоимость.
Нужно разработать 3D модель скамьи
Добрый день!
Мне нужна модель параметрической скамьи.
Требования:
Файл в 3ds Max 2017 или совместимый. Либо в Grasshopper. Либо ваши предложения.
Нужна лишь ОБОЛОЧКА - то есть резать модель на "слайсы" нет необходимости.
Модель редактируемая (чтобы можно было при необходимости изменить немного формы.
Модель скамьи должна быть выполнена с учетом эргономики, то есть сиденье на высоте 40-43 см.
Референс во вложении. Совпадение 100% не обязательно. Можете немного отклоняться.
Любые вопросы и предложения готов обсудить.
Можно по WhatsApp или Viber.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- 3D-графика12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна только модель с текстурами, без визуализации и окружения. Присылайте примеры работ и стоимость.3D-графика15 заявокЗакрыт6 лет назад
На имеющуюся готовую 3д модель каски сделать восемь разных обвесов(+картинки - рендеры) – тканевые камуфляжные чехлы(Камуфляжный рисунок не нужен), проволочные сетки, ремни и т.д. Под 3д печать. Формат .obj или .stl3D-графика5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать инструкцию по сборке товара (мебель). Нужен специалист со знанием CorelDRAW Technical Suite Есть старые инструкции и ТЗ по созданию новых, а так же 3Д модели. Подробности напишу ...3D-графика15 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн Террасы и прилегающей территории, в 3D картинки.3D-графика8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн выставочного стенда 24 кв.м. - 3D визуализацию, далее развертки и чертеж для застройщика. Пожалуйста, присылайте портфолио, стоимость и срок выполнения заказа.3D-графика8 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени! Есть отсканированная поверхность https://nc.plast-servis.ru/index.php/s/BmiRLbGKyK7CCxd в ней надо сделать отсечение по кривым как тут https://nc.plast-servis.ru/index.php/s/BDw5T8jfBijS9Ct и сделать результат телом а не поверхностью. Надо вчера :)3D-графика1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется создание изображения, которое будет наноситься на ткань для последующего изготовления стильной футболки с логотипом. Дизайн необходим в стиле логотипа с эффектом 3d. Логотип также должен размещаться на изображении. В результате должно ...3D-графика7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно рассчитать на прочность и предложить оптимизацию элементов металлоконструкции двух контейнеров. Задание в приложенном файле. Если нужно - вышлю 3D модели в AutoCAD3D-графика1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть 3д модель где дизайн 3х этажей https://yadi.sk/i/Wy4EUU79DN2ihQ https://yadi.sk/i/mF_QXK_NUyDuPA https://yadi.sk/i/9H8C8lL-snrKtQ Нужно освежить интерьер. Исходник 3д предоставлю. Ваши цены и сроки?3D-графика11 заявокЗакрыт6 лет назад