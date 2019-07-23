Нужно разработать 3D модель скамьи

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Закрыт14 заявок349 просмотров

Добрый день!

Мне нужна модель параметрической скамьи.

Требования:

Файл в 3ds Max 2017 или совместимый. Либо в Grasshopper. Либо ваши предложения.

Нужна лишь ОБОЛОЧКА - то есть резать модель на "слайсы" нет необходимости.

Модель редактируемая (чтобы можно было при необходимости изменить немного формы.

Модель скамьи должна быть выполнена с учетом эргономики, то есть сиденье на высоте 40-43 см.

Референс во вложении. Совпадение 100% не обязательно. Можете немного отклоняться.

Любые вопросы и предложения готов обсудить.

Можно по WhatsApp или Viber.

3ds Max
6 лет назад
DPSkz
Ильяс 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Baphi
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$6
18 дней
Escrow
Я понимал риск, поручив задание только что зарегистрировавшемуся исполнителю. Однако у меня не горели сроки и сумма в 6$ не пугала. 1. Заказ так и не был выполнен по истечении 22 дней (вместо 2 заявленных) 2. Коммуникация только через сайт - не очень удобно, но и таковая была крайне редко. 3. Классическое объяснение - отключили интернет. Такое бывает наверное...? 4. Черновик предоставлен был, но правка исправлена не была. Качество исполнения низкое. 5. Задание прочитано было невнимательно. Я думаю Дмитрий не серьезно отнесся к делу. Наверное решил попробовать сервис и что-то не зашло. С моей стороны предоплаты НЕ было. Поэтому я без претензий. Желаю ему удачи. Первый блин комом.

Заявки фрилансеров

Baphi
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад