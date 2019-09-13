Baphi

Дмитрий Baphi

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D моделирование в 3D MAX и Blender
  • Работаю в программах 3D MAX, Blender, 3d Coat, Substance Painter. Опыт: 3 года.
  • Высшее техническое образование - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
  • Дополнительное повышение квалификации по программе: "Трехмерное моделирование в программе 3 D smax" по профилю направления подготовки "Информационные системы и технологии".
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Отзывы заказчиков

guest_15835172224148
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Визуализация торгового островка
Работа выполнена в срок, качество на высоте! Остался доволен! Дмитрий знает своё дело, рекомендую!
Хороший заказчик, не торопит, выплата в срок. Отличная обратная связь, хорошее ТЗ, все понятно и ясно.
Ответный отзыв
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
5 лет назад
Сделать 3д модель кокарды
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Ответный отзыв
ks614242
Федор 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
9 баллов
5 лет назад
Дизайнер со знанием 3DS MAX и Photoshop
3ds Max
все ок
Все отлично, оплата полностью и сразу, единственное плохо поставляется задача
Ответный отзыв
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Нужно создать 3D модели светильников
Немного затянулось по времени, потому что у меня много было светильников. А так все замечания исполнитель учитывает. Рекомендую для дальнейшего сотрудничества.
Хороший заказчик. Адекватно и терпеливо все объясняет. С оплатой все гуд.
Ответный отзыв
Strogton
Сергей 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Робокоп
Заказ был выполнен в сроки.Работа выполнена так как необходимо. Все возникающие проблемы при работе обговаривались, обратная связь постоянная, проблем не возникало.
Задача была поставлена четко. Без явных придирок. Оплата не заставила себя ждать.
Ответный отзыв
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3D-графика
5 отзывов(-1)
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга