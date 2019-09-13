3D моделирование в 3D MAX и Blender
- Работаю в программах 3D MAX, Blender, 3d Coat, Substance Painter. Опыт: 3 года.
- Высшее техническое образование - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
- Дополнительное повышение квалификации по программе: "Трехмерное моделирование в программе 3 D smax" по профилю направления подготовки "Информационные системы и технологии".
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- Слоник 3д печать.161 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена в срок, качество на высоте! Остался доволен! Дмитрий знает своё дело, рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, не торопит, выплата в срок. Отличная обратная связь, хорошее ТЗ, все понятно и ясно.
$15
9 баллов
5 лет назад
$10
9 баллов
5 лет назад
3ds Max
все ок
Ответный отзыв
Все отлично, оплата полностью и сразу, единственное плохо поставляется задача
$2
10 баллов
6 лет назад
Немного затянулось по времени, потому что у меня много было светильников. А так все замечания исполнитель учитывает. Рекомендую для дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Адекватно и терпеливо все объясняет. С оплатой все гуд.
$15
10 баллов
6 лет назад
Заказ был выполнен в сроки.Работа выполнена так как необходимо. Все возникающие проблемы при работе обговаривались, обратная связь постоянная, проблем не возникало.
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко. Без явных придирок. Оплата не заставила себя ждать.
3D-графика
5 отзывов(-1)
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга