Визуализация торгового островка

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен1 заявка183 просмотра
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Приветствую! Необходима визуализация торгового островка, сроком в 2 дня.  Количество фотографий 3,4 штуки. 

Размеры и фото прикрепляю ниже, спасибо. 

4 года назад
guest_15835172224148
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Baphi
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$10
2 дня
WMZ
Работа выполнена в срок, качество на высоте! Остался доволен! Дмитрий знает своё дело, рекомендую!
Хороший заказчик, не торопит, выплата в срок. Отличная обратная связь, хорошее ТЗ, все понятно и ясно.
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