Дизайн детской комнаты в современном стиле

Есть фото с интернета, есть примерная планировка мебели. Нужно собрать из этого дизайн интерьера с 3D визуализацией. Комната 3х4.3м (13 м2). Если все будет хорошо, дальше будем делать дизайн остальных комнат.

Заявки без указания цены рассматриваться не будут! Пожалуйста указывайте цену за всю комнату, квадратура в описании есть!