Дизайн детской комнаты в современном стиле

Добрый день! Пять лет назад с помощью веблансера я получила дизайн квартиры которым осталась ооочень довольна! Семья стала больше, мы меняем жилье! Урааа))) Меняем, конечно, не на особняк, а на небольшую двушку. Мне очень нужна помощь дизайнера! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фото с интернета, есть примерная планировка мебели. Нужно собрать из этого дизайн интерьера с 3D визуализацией. Комната 3х4.3м (13 м2). Если все будет хорошо, дальше будем делать дизайн остальных комнат.
Заявки без указания цены рассматриваться не будут! Пожалуйста указывайте цену за всю комнату, квадратура в описании есть!
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