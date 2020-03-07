Дизайн детской комнаты в современном стиле

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен17 заявок412 просмотров
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Есть фото с интернета, есть примерная планировка мебели. Нужно собрать из этого дизайн интерьера с 3D визуализацией. Комната 3х4.3м (13 м2).  Если все будет хорошо, дальше будем делать дизайн остальных комнат.

Заявки без указания цены рассматриваться не будут! Пожалуйста указывайте цену за всю комнату, квадратура в описании есть!

4 года назад
elvira84
Эльвира 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
ElenaKa12
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
$30
4 дня
Елена с заданием справилась на отлично! Сделала все быстро и качественно. Органично вписала в дизайн все мои пожелания и посоветовала дизайнерские решения там где это было нужно. Рекомендую и сама планирую продолжить сотрудничество.
Понятные правки, хорошая коммуникация и оплата в срок. Было приятно с вами работать, продолжаем дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
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