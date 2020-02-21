Разработка планограммы магазина детских товаров. 2 этажа по 200 м.кв.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт11 заявок226 просмотров
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В связи с открытием магазина детских товаров необходимо:планограмма с расчетом количества необходимого торгового оборудования с учетом распределения по отделам и зонам.

Есть предварительный план от собственника по распределению отделов.

4 года назад
guest_15822585804955
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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