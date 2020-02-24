Мебель для салонов красоты

[table]Всем Привет. Меня зовут Андрей. На данный момент у нас есть существующее уже 5 лет производство специализированной мебели для салонов красоты, мы производим складные кушетки, кресла, разные подушки, маникюрные столы, перекатные тумбы и т.д

Сейчас мы ищем новые интересные идеи для реализации в сфере красоты(это в приоритете, новые форматы кушеток, не обязательно складных, новые виды офисных кресел и прочее), возможно для общепита(диванчики, кресла и т.д)

Возможен раскрой на чпу фрезе по дереву, нужен проект в соответствующем формате. Так же возможны проекты на "бумаге", желательно в разрезе, с размерами, чтобы было понятно.

Оплата по договорённости!

Всем спасибо за внимание.[/table]