Доработать готовый проект магазина

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/konstant65/portfolio/interyery-i-eksteryery-15/interyer-seti-detskih-parikmaherskih-2162051/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть визуализация проекта нового магазина от дизайнера, но она девушка и по интерьеру это заметно, а нам нужен дизайн брутального мужского магазина одежды. Хочется как-то 'обруталить' торговое помещение, но не знаем как.
Наши клиенты это мужчины а ля парни с района, владельцы бизнесов, офисные работники, спортсмены, реальные пацаны.
Нужна консультация.
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