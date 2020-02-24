Доработать готовый проект магазина

$78
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт10 заявок285 просмотров
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У нас есть визуализация проекта нового магазина от дизайнера, но она девушка и по интерьеру это заметно, а нам нужен дизайн брутального мужского магазина одежды. Хочется как-то 'обруталить' торговое помещение, но не знаем как.

Наши клиенты это мужчины а ля парни с района, владельцы бизнесов, офисные работники, спортсмены, реальные пацаны.

Нужна консультация.

4 года назад
guest_15827024748049
4 года в сервисе
Был
4 года назад