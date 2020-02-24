Дизайн интерьера офиса

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт17 заявок591 просмотр
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Нужно подготовить дизайн интерьера офиса 33 м2. Работа для начинающих , которые хотят получить хороший отзыв . Задача очень простая ... Минимальный дизайн офиса !!! Все размеры, цвета, расположение мебели и стендов - есть ! Прикрепляю фото и тех задание для нового офиса, который нужно переделать ...

4 года назад
doroof
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад