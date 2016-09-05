doroof

Максим Новицкий doroof

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$86
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сайт Бітрікс

    Требуется специалист для внесения изменений в сайт на Бітрікс. Необходимы доработки в программном коде, включая настройки корзины, контактной информации, языковых версий и интеграцию с Google Maps. Работа по запросу, детали будут обсуждены.

    Доработка сайтов1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Нужна Укр версия, битрикс

    Требуется разработать украинскую версию сайта на платформе Битрикс. Необходимо перевести весь существующий контент и адаптировать его под украинский рынок. Ожидается качественное выполнение всех работ.

    Перевод контентаУкраинский язык
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Битрикс, наполнение карточек товара

    Требуется наполнить 80 карточек товара на сайте, копируя фото и технические характеристики с указанного сайта-донор. Также необходимо добавить информацию о цветах. Укажите цену за одну карточку товара для дальнейшего сотрудничества.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Крауд-маркетинг, Соц.сети

    Требуются услуги крауд-маркетинга и продвижения в социальных сетях. Задача включает создание ссылок, цена оговаривается за единицу. Ожидается качественный и эффективный подход к продвижению.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Продвижение в СЕО

    Добрый день, ищу грамотного спеца по продвижению сайта, есть два рабочих и один в разработке https://doroof.com.ua/ https://creaton.net.ua/ http://klinkerhaus.com.ua/ Сайты на битриксе, по первым двум нужна поддержка (ссылки, краунд и т.д. ) ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Миралинкс , размещение статей .

    Нужен проф подбор площадок для размещения статей . Есть готовый аккаунт, на котором есть пополнен счет. Статьи даю. (Возможен заказ статей в будующем ) Нужно в аккаунте подобать площадки с помощью фильтра в GOOGLE. И ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание 10 статей

    Нужно написать 10 статей, в каждой по две ссылки .  Помощь в подборе площадок для размещения на miralinks (аккаунт есть)  Ключи : Керамическая черепица, Цементно-песчаная черепица

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн интерьера офиса

    Нужно подготовить дизайн интерьера офиса 33 м2. Работа для начинающих , которые хотят получить хороший отзыв . Задача очень простая ... Минимальный дизайн офиса !!! Все размеры, цвета, расположение мебели и стендов - есть ! ...

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннера

    Нужно сделать рекламные баннера для сайта на слайдер и инстаграм 1920х534 сайт759х534 моб версия сайтаи размер для инстаграм, если я не ошибаюсь то 1200х628 всего 9 шт в трех размерах

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно натянуть сайт на админку битрикс

    Нужно натянуть сайт   на админку битрикс http://creaton.net.ua/ Уже сделан один сайт http://shinglas.net.ua/ , шаблон можно взять что есть, но чуть нужно изменить ... Проплаченная лицензия:  Програмна продукція "Бітрікс: Управління сайтом". Малий бізнес

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание статей и размещение на Миралинкс

    Добрый день По раскрутке сайта в Гугл нужно выполнить такие работы: 1. Написать 30 статей ( в каждой по две ссылки) 3. Подобрать площадки для размещения (миралинкс настроен). Но только с опытом ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • СЕО

    Нужно от Вас КП, интересует минимальная цена,и минимальная работа, нужно просто вывести сайт http://creaton.net.ua/ по ключам (примерно 15-25шт их нужно предложить все что связанно с CREATONсамое основное), работа нужна одноразовая ... + настроить нам аккаунт где мы сможем ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Shurik0542
Александр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$35
10 баллов
2 года назад
Битрикс, наполнение карточек товара
Сотрудничеством полностью доволен. Четкое ТЗ, отменная коммуникация и оплата в срок. Желаю вам мира, здоровья и удачи. С надеждой на дальнейшее сотрудничество - Александр.
Рекомендую, справился за 1,5 дня, вместо 5.
Ответный отзыв
Vesna
44 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$51
10 баллов
2 года назад
Написание статей
Написание статей
Максим - чудовий замовник і порядна людина. Рекомендую його від щирого серця!
Рекомендую, людина розуміється на своїй роботі !
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AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Написание 10 статей
Написание статей
Приятный заказчик, быстрые ответы, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Все как договорились ... Рекомендую !
Ответный отзыв
-ATLANTIS-
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
7 лет назад
СЕО
Отличный заказчик: всегда на связи, оплата мгновенно. Рекомендую!
Рекомендую, все в сроки + советы !!!
Ответный отзыв
vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Контекстная реклама в Гугл
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству!
Все устроило на 100 %
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