Нужно от Вас КП, интересует минимальная цена,и минимальная работа, нужно просто вывести сайт http://creaton.net.ua/ по ключам (примерно 15-25шт их нужно предложить все что связанно с CREATONсамое основное), работа нужна одноразовая ... + настроить нам аккаунт где мы сможем ...