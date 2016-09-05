Требуется специалист для внесения изменений в сайт на Бітрікс. Необходимы доработки в программном коде, включая настройки корзины, контактной информации, языковых версий и интеграцию с Google Maps. Работа по запросу, детали будут обсуждены.
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Требуется разработать украинскую версию сайта на платформе Битрикс. Необходимо перевести весь существующий контент и адаптировать его под украинский рынок. Ожидается качественное выполнение всех работ.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется наполнить 80 карточек товара на сайте, копируя фото и технические характеристики с указанного сайта-донор. Также необходимо добавить информацию о цветах. Укажите цену за одну карточку товара для дальнейшего сотрудничества.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Необхідно знімати позиції в Google по трьох сайтах. Ключові слова будуть надані в файлі. Вкажіть ціну за одну операцію та сервіси, які використовуєте. Запити плануються раз в 2-3 тижні.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется копирайтер для написания статей объемом 17000 символов. Интересуют предложения по цене за 1000 символов в гривнах. Заказы регулярные.Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуются услуги крауд-маркетинга и продвижения в социальных сетях. Задача включает создание ссылок, цена оговаривается за единицу. Ожидается качественный и эффективный подход к продвижению.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, ищу грамотного спеца по продвижению сайта, есть два рабочих и один в разработке https://doroof.com.ua/ https://creaton.net.ua/ http://klinkerhaus.com.ua/ Сайты на битриксе, по первым двум нужна поддержка (ссылки, краунд и т.д. ) ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Нужен проф подбор площадок для размещения статей . Есть готовый аккаунт, на котором есть пополнен счет. Статьи даю. (Возможен заказ статей в будующем ) Нужно в аккаунте подобать площадки с помощью фильтра в GOOGLE. И ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать 10 статей, в каждой по две ссылки . Помощь в подборе площадок для размещения на miralinks (аккаунт есть) Ключи : Керамическая черепица, Цементно-песчаная черепицаКопирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Добавить на сайт Украинскую версию, сайт на Битрикс ... Перевести все тексты http://doroof.com.ua/Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно подготовить дизайн интерьера офиса 33 м2. Работа для начинающих , которые хотят получить хороший отзыв . Задача очень простая ... Минимальный дизайн офиса !!! Все размеры, цвета, расположение мебели и стендов - есть ! ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать рекламные баннера для сайта на слайдер и инстаграм 1920х534 сайт759х534 моб версия сайтаи размер для инстаграм, если я не ошибаюсь то 1200х628 всего 9 шт в трех размерахБаннеры19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно натянуть сайт на админку битрикс http://creaton.net.ua/ Уже сделан один сайт http://shinglas.net.ua/ , шаблон можно взять что есть, но чуть нужно изменить ... Проплаченная лицензия: Програмна продукція "Бітрікс: Управління сайтом". Малий бізнесСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день По раскрутке сайта в Гугл нужно выполнить такие работы: 1. Написать 30 статей ( в каждой по две ссылки) 3. Подобрать площадки для размещения (миралинкс настроен). Но только с опытом ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно от Вас КП, интересует минимальная цена,и минимальная работа, нужно просто вывести сайт http://creaton.net.ua/ по ключам (примерно 15-25шт их нужно предложить все что связанно с CREATONсамое основное), работа нужна одноразовая ... + настроить нам аккаунт где мы сможем ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно создать сайт на 11 страниц : 1. Главная 2. Продукция - модель 1 - модель 2 - модель 3 - ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно грамотно настроить (единоразово) контекстную рекламу в гугл едвордс, акаунт готов, реклама по нему уже работает, просто нужно оптимизировать ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад