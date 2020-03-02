Дизайн 43 кв.м

$25
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт21 заявка823 просмотра
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Добрый день! 

Пять лет назад с помощью веблансера я получила дизайн квартиры которым осталась ооочень довольна! Семья стала больше, мы меняем жилье! Урааа))) Меняем, конечно, не на особняк, а на небольшую двушку. 

Мне очень нужна помощь дизайнера! Нужно начертить расстановку в ремпланере, грубо говоря, и сделать примерную визаулизацию. Просмотрела вагон картинок в пинтересте, но сложить их в общую картину сложно. 

Прикрепляю план. Цена за весь объект.

Буду рада вашим предложениям! 

4 года назад
OlgaNu
Ольга 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад