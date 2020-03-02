Дизайн 43 кв.м

Добрый день!

Пять лет назад с помощью веблансера я получила дизайн квартиры которым осталась ооочень довольна! Семья стала больше, мы меняем жилье! Урааа))) Меняем, конечно, не на особняк, а на небольшую двушку.

Мне очень нужна помощь дизайнера! Нужно начертить расстановку в ремпланере, грубо говоря, и сделать примерную визаулизацию. Просмотрела вагон картинок в пинтересте, но сложить их в общую картину сложно.

Прикрепляю план. Цена за весь объект.

Буду рада вашим предложениям!