Дизайн-проект офиса компании

Нужен дизайнер, который грамотно сделает зонирование квартиры. Предложения пишите в комментах. Оплата через Приват24.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемый Исполнитель.
Наша компания переезжает и мы подобрали помещение, которое нас устраивает.
Осталось решить вопрос с дизайном.
Ссылка на наше ТЗ
https://drive.google.com/file/d/1XUnNDN7f-km73EkC9PQypu5WLPM4fd6G/view?usp=sharing
Прошу сразу в ваших предложениях показывать коллажи \ скриншоты дизайна офисов, которые вы уже делали.
Если опыта нет, но готовы сделать тестовую картинку того, как вы поняли ТЗ - будем рады.
Если есть и опыт и готовы сделать тестовую картинку - будем рады вдвойне.
Сразу в предложении также просим указывать стоимость вашей работы.
В итоге работать будут 2-3 дизайнера, параллельно.
Один из дизайнов пойдет в реализацию.
Сроки - 2-3 дня до первой картинки главной зоны и 10-14 дней до готового к реализации проекта.
П.с. Важно - мы не требуем схемы и планы инженерных систем, чертежи, освещение и прочее. Нас интересует декор, дизайн и мебель с ее расстановкой и возможностью заказа \ покупки. Не более того.
С уважением, Даниил
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