Дизайн-проект офиса компании

Добрый день, уважаемый Исполнитель.

Наша компания переезжает и мы подобрали помещение, которое нас устраивает.

Осталось решить вопрос с дизайном.

Ссылка на наше ТЗ

https://drive.google.com/file/d/1XUnNDN7f-km73EkC9PQypu5WLPM4fd6G/view?usp=sharing

Прошу сразу в ваших предложениях показывать коллажи \ скриншоты дизайна офисов, которые вы уже делали.

Если опыта нет, но готовы сделать тестовую картинку того, как вы поняли ТЗ - будем рады.

Если есть и опыт и готовы сделать тестовую картинку - будем рады вдвойне.

Сразу в предложении также просим указывать стоимость вашей работы.

В итоге работать будут 2-3 дизайнера, параллельно.

Один из дизайнов пойдет в реализацию.

Сроки - 2-3 дня до первой картинки главной зоны и 10-14 дней до готового к реализации проекта.

П.с. Важно - мы не требуем схемы и планы инженерных систем, чертежи, освещение и прочее. Нас интересует декор, дизайн и мебель с ее расстановкой и возможностью заказа \ покупки. Не более того.

С уважением, Даниил