Дизайнер интерьеров. Планировку квартиры 77 кв.м2

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт26 заявок344 просмотра
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Нужен дизайнер, который грамотно сделает зонирование квартиры. 

Предложения пишите в комментах. Оплата через Приват24. 

4 года назад
may-skiy
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад