Дизайнер интерьеров. Планировку квартиры 77 кв.м2

У нас есть визуализация проекта нового магазина от дизайнера, но она девушка и по интерьеру это заметно, а нам нужен дизайн брутального мужского магазина одежды. Хочется как-то 'обруталить' торговое помещение, но не знаем как. Наши клиенты ...