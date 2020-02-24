Дизайнер интерьеров. Планировку квартиры 77 кв.м2

Нужно подготовить дизайн интерьера офиса 33 м2. Работа для начинающих , которые хотят получить хороший отзыв . Задача очень простая ... Минимальный дизайн офиса !!! Все размеры, цвета, расположение мебели и стендов - есть ! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер, который грамотно сделает зонирование квартиры.
Предложения пишите в комментах. Оплата через Приват24.
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