Дизайн-проэкт квартиры 107м2

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт26 заявок363 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать дизайн-проэкт квартиры в новостройке. 

Необходимы:

- Планировочное решение c продуманным зонированием.

- Монтажные планы

- План расстановки мебели/ эскизная разветка стен всех помещений

- Планы освещения/розеток/выключателей/слаботочки

- Планы теплого пола

- Планы пола/потока

4 года назад
guest_15831399937288
4 года в сервисе
Был
4 года назад