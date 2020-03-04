Перепланировка под мини отель

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт14 заявок426 просмотров
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Здравствуйте.

 мини отель в уже готовом здании на 6-8 номеров

Пример работы

4 года назад
guest_15834090647684
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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