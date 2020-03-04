Необходимо разработать дизайн-проект компьютерного клуба (кибер-арены)

Помещение – 200кв. метров. Нужно разработать концептуальные решения по цветам, освещению и

подсветке, цветовым акцентам (рисунки, граффити и тп.) и др. составляющим

дизайна интерьера. Важно сделать стильно, но не сложно (долго) и не дорого в

реализации дизайнерских задумок. Условия обсуждаются и зависят от опыта

Исполнителя (желательно понимание тематики компьютерных игр и киберспорта) и

формата взаимодействия с ним – если человек готов с головой погрузиться в

проект и сделать все качественно (как для себя), то за качественный результат

готовы платить. С формалистами из серии "Какой у вас бюджет..."

(первый вопрос) и "Моя работа стоит строго Х руб. за кв.м., вне

зависимости от исходных условий и задач..." работа вряд ли сложится.