Дизайн проект

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт27 заявок391 просмотр
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Есть обмерочный план двухэтажной квартиры 120 м.кв. Нужно сделать:

1. Планировочное решение с расстановкой мебели.

2. План сантехники (сделать с/у на обоих этажах)

3. План электрики

4. План освещения

5. План выключателей

6. План пола

7. План потолков 

8. Развертки стен

4 года назад
Veronika_Bri
Вероника 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
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