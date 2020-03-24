Дизайн кухни в современном стиле

Здравствуйте. мини отель в уже готовом здании на 6-8 номеров [url=/users/Arch-designer/portfolio/interyery-i-eksteryery-15/dizajn-proekt-gostinichnogo-nomera-927081/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна дизайн-концепция с визуализацией для кухни в современном стиле.
Цвета: белый + натуральное дерево + акцентный цвет на ваш выбор. Все шкафы до потолка. Высота комнаты 3м.
Слева от входа кухонные шкафы с островком. Возле окна - обеденная зона. На стене справа телевизор, так чтобы удобно было смотреть как из зоны готовки так и из обеденной зоны.
В комнате большое окно, до подоконника 50см. Высота окна - до потолка. У окна хочу мягкий подоконник с подушками. По краям от окна можно сделать шкафы, чтобы увеличить ширину подоконника не потеряв ощущение пространства.
Цена указана за весь проект. Чертежи и подбор мебели не нужны.
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