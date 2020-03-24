Дизайн кухни в современном стиле

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен13 заявок404 просмотра
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Нужна дизайн-концепция с визуализацией для кухни в современном стиле. 

Цвета: белый + натуральное дерево + акцентный цвет на ваш выбор. Все шкафы до потолка. Высота комнаты 3м.

Слева от входа кухонные шкафы с островком. Возле окна - обеденная зона. На стене справа телевизор, так чтобы удобно было смотреть как из зоны готовки так и из обеденной зоны. 

В комнате большое окно, до подоконника 50см. Высота окна - до потолка. У окна хочу мягкий подоконник с подушками. По краям от окна можно сделать  шкафы, чтобы увеличить ширину подоконника не потеряв ощущение  пространства.

Цена указана за весь проект. Чертежи и подбор мебели не нужны.  

4 года назад
elvira84
Эльвира 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
ElenaKa12
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
$21
7 дней
Рекомендую Елену как ответственного исполнителя. Она не только сделала отличный интерьер, но и показала мне другие варианты в 3D, чтобы я наглядно убедилась в том, что предложенный ею вариант - самый оптимальный (хоть и не была обязана делать столько лишней работы). Большое спасибо за проделанный труд и любовь к своему делу!
Было приятно с вами работать.
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