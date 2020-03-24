Дизайн кухни в современном стиле

Нужна дизайн-концепция с визуализацией для кухни в современном стиле.

Цвета: белый + натуральное дерево + акцентный цвет на ваш выбор. Все шкафы до потолка. Высота комнаты 3м.

Слева от входа кухонные шкафы с островком. Возле окна - обеденная зона. На стене справа телевизор, так чтобы удобно было смотреть как из зоны готовки так и из обеденной зоны.

В комнате большое окно, до подоконника 50см. Высота окна - до потолка. У окна хочу мягкий подоконник с подушками. По краям от окна можно сделать шкафы, чтобы увеличить ширину подоконника не потеряв ощущение пространства.

Цена указана за весь проект. Чертежи и подбор мебели не нужны.