Необходимо создать инструкцию по сборке товара (мебель). Нужен специалист со знанием CorelDRAW Technical Suite Есть старые инструкции и ТЗ по созданию новых, а так же 3Д модели. Подробности напишу ...
Отредактировать отсканированную поверхность, и сделать её телом
Доброго времени!
Есть отсканированная поверхность https://nc.plast-servis.ru/index.php/s/BmiRLbGKyK7CCxd в ней надо сделать отсечение по кривым как тут https://nc.plast-servis.ru/index.php/s/BDw5T8jfBijS9Ct и сделать результат телом а не поверхностью.
Надо вчера :)
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