Отредактировать отсканированную поверхность, и сделать её телом

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Закрыт1 заявка233 просмотра

Доброго времени!

Есть отсканированная поверхность https://nc.plast-servis.ru/index.php/s/BmiRLbGKyK7CCxd в ней надо сделать отсечение по кривым как тут https://nc.plast-servis.ru/index.php/s/BDw5T8jfBijS9Ct и сделать результат телом а не поверхностью.

Надо вчера :)

6 лет назад
aktis
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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