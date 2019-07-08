Необходимо создать инструкцию по сборке мебели на CorelDRAW Technical

Необходимо создать инструкцию по сборке товара (мебель). Нужен специалист со знанием CorelDRAW Technical Suite

Есть старые инструкции и ТЗ по созданию новых, а так же 3Д модели.

Подробности напишу в личку. Условия оплаты по договоренности. Работы много - около 100 товаров.