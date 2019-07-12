На имеющуюся готовую 3д модель каски сделать восемь разных обвесов(+картинки - рендеры) – тканевые камуфляжные чехлы(Камуфляжный рисунок не нужен), проволочные сетки, ремни и т.д. Под 3д печать. Формат .obj или .stl
Требуется смоделить коттедж в 3Д максе.
Нужна только модель с текстурами, без визуализации и окружения. Присылайте примеры работ и стоимость.
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