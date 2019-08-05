Нужно сделать 3D макеты коробок для угля

Есть готовый дизайн коробок в илюстраторе (5шт) в развёрнутом виде. Задача - собрать всё это и сделать объемным.

Иными словами - есть дизайн коробки, каждой стороны, нужно склеить все это дело в 3д фигуру. Важно, чтобы ее можно было покрутить