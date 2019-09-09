Красивая визуализация разработанной напольной стойки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен14 заявок515 просмотров

Вращающаяся напольная стойка под образцы искусственного камня, крепежи с двух сторон пластиковой стенки. Нужно показать в максимально "живом" виде, с оговоренными текстурами материалов, в паре ракурсов.

6 лет назад
ELITE_EXPOPRINT
Елена Туревич 
41 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Gena_ronald
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$40
4 дня
Понимание задач хорошее, на выходе картинки как хотела, заказ выполнен, благодарю исполнителя
Работой с заказчиком доволен. Оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Gena_ronald
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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