Анна, добрый день! Я сейчас занимаюсь проектом по мини-сайту, для которого мне необходимы 3d-интерьеры. Посмотрела Ваши работы, Ваш стиль мне подходит. Может, Вам будет интересен этот проект? Задача: Необходимо отрисовать 3d-интерьер ...
Красивая визуализация разработанной напольной стойки
Вращающаяся напольная стойка под образцы искусственного камня, крепежи с двух сторон пластиковой стенки. Нужно показать в максимально "живом" виде, с оговоренными текстурами материалов, в паре ракурсов.
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