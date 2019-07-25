Отрисовка 3D-интерьера

Анна, добрый день!

Я сейчас занимаюсь проектом по мини-сайту, для которого мне необходимы 3d-интерьеры. Посмотрела Ваши работы, Ваш стиль мне подходит. Может, Вам будет интересен этот проект?

Задача: Необходимо отрисовать 3d-интерьер комнат (кабинет директора, конференц-зал и т.п.) - 18 комнат. Для примера прикрепляю ТЗ на одну из них.

Оборудование, типа моноблок, ноутбук, можно использовать из стоков. Остальное, специфическое, предоставим.