Конвертировать 3d модель из .max в .skp (3ds облегченный)

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Закрыт4 заявки282 просмотра

Нужно конвертировать 3d модели 3dsmax из .max в .skp (3ds облегченный), для корректного отображения в  программах Realtime Landscaping Architect, SketchUp. Моделей порядка 10, пример во вкладке.

3ds MaxSketchUp
6 лет назад
kirs_es
Кирилл 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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