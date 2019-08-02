Cоздать 3d модель ландшафтного дизайна в SketchUp

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Закрыт4 заявки374 просмотра

Требуется создать 3d модель ландшафтного дизайна в SketchUp , модель строения частично реализована, см. скрин во вкладке. ТЗ прилагаю. Использовать 3д модели растений, конвертированные из 3dsmax, из библиотеки не используем. Модели предоставляю, конвертируете – вы. Размер участка 40*60м. Нужна экскурсия с нескольких точек. Назовите сроки и цену моделирования 1. в SketchUp  2. в 3dsmax если экспортировать в него .dsk (нужно 3д вращение) Приложите, пожалуйста, ссылки на ваши работы с ландшафтным дизайном.

SketchUp
6 лет назад
kirs_es
Кирилл 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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