Cоздать 3d модель ландшафтного дизайна в SketchUp

Требуется создать 3d модель ландшафтного дизайна в SketchUp , модель строения частично реализована, см. скрин во вкладке. ТЗ прилагаю. Использовать 3д модели растений, конвертированные из 3dsmax, из библиотеки не используем. Модели предоставляю, конвертируете – вы. Размер участка 40*60м. Нужна экскурсия с нескольких точек. Назовите сроки и цену моделирования 1. в SketchUp 2. в 3dsmax если экспортировать в него .dsk (нужно 3д вращение) Приложите, пожалуйста, ссылки на ваши работы с ландшафтным дизайном.