Создание 3д модели объекта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Общая концепция

Компания реализует 3д сканирование объектов (промышленные, строительные и т.д.). Необходимо провести обработку моделей 3д сканирования, преобразование их в надлежащий вид и формат для последующей работы в программе Unity. Цель дальнейшей работы заключается в создание интерактивных приложений, визуализации и создание VR среды. 

Исходные данные:

  • 3д скан состоящий из точек в формате .las
  • Изображения объекта (фото)
Необходимо сделать:

  • Перевести объект из точек в модель состоящий из surfaces или solids (автоматическое конвертирование не дает желаемых результатов, необходимо в ручном или полу ручном режиме отмоделировать объект поверх точек используя их как ориентир). Модель объекта может быть одним единым элементом или разбита на множество элементов и иметь слои.
  • В случае множества элементов, элементы должны быть расположены в единой сцене ориентируясь на 3д скан.
  • Создать UV map для единого элемента или каждого элемента модели.
  • Создать текстуры для единого элемента или каждого элемента модели. Текстура может быть в виде изображения с наложением на UV map или в виде материала. Для более полного соответствия с видом объекта и 3д скана рекомендуется окраска (painting) UV map, для ориентира и для окраса с фотографий можно использовать изображения объекта
Итоговый результат:

  • Готовая сцена с моделью (или моделями элементов) объекта
  • Изображения текстур или материалы для модели / моделей элементов объекта
  • Готовый assets pack для передачи в программу Unity
Пайплайн:

  • Для более отлаженной работы рекомендуется использовать Modo (Foundry) для формирования единой сцены объекта и последующей передачи assets в Unity с помощью Modo Unity Bridge. Данное требование не является обязательным, возможны другие способы передачи в Unity в зависимости от предложенной схемы исполнителем.
  • Форматы готового проекта для сдачи обсуждаются с исполнителем в зависимости от выбранной схемы работы и программ для 3д моделирования.
Unity
6 лет назад
Anny_letsnova
Анна 
32 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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