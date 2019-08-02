Необходимо смоделировать оборудование в 3d для демонстрации в интерьере. Примерно 20 единиц. Примеры во вложении.
Создание 3д модели объекта
Общая концепция
Компания реализует 3д сканирование объектов (промышленные, строительные и т.д.). Необходимо провести обработку моделей 3д сканирования, преобразование их в надлежащий вид и формат для последующей работы в программе Unity. Цель дальнейшей работы заключается в создание интерактивных приложений, визуализации и создание VR среды.
Исходные данные:
- 3д скан состоящий из точек в формате .las
- Изображения объекта (фото)
- Перевести объект из точек в модель состоящий из surfaces или solids (автоматическое конвертирование не дает желаемых результатов, необходимо в ручном или полу ручном режиме отмоделировать объект поверх точек используя их как ориентир). Модель объекта может быть одним единым элементом или разбита на множество элементов и иметь слои.
- В случае множества элементов, элементы должны быть расположены в единой сцене ориентируясь на 3д скан.
- Создать UV map для единого элемента или каждого элемента модели.
- Создать текстуры для единого элемента или каждого элемента модели. Текстура может быть в виде изображения с наложением на UV map или в виде материала. Для более полного соответствия с видом объекта и 3д скана рекомендуется окраска (painting) UV map, для ориентира и для окраса с фотографий можно использовать изображения объекта
- Готовая сцена с моделью (или моделями элементов) объекта
- Изображения текстур или материалы для модели / моделей элементов объекта
- Готовый assets pack для передачи в программу Unity
- Для более отлаженной работы рекомендуется использовать Modo (Foundry) для формирования единой сцены объекта и последующей передачи assets в Unity с помощью Modo Unity Bridge. Данное требование не является обязательным, возможны другие способы передачи в Unity в зависимости от предложенной схемы исполнителем.
- Форматы готового проекта для сдачи обсуждаются с исполнителем в зависимости от выбранной схемы работы и программ для 3д моделирования.
Заявки фрилансеров
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