Anny_letsnova

Всем привет! В связи с появлением нового проекта в компании нам необходим unity разработчик, который сможет нам помочь с завершением проекта. Проект очень интересный и рассчитан на несколько месяцев (но объем, естественно, можете ...
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- 3D-графика5 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы компания, которая организовываем деловые крупномасштабные мероприятия по России и в Европе, которые ставят перед собой задачу формирования высокого уровня культуры безопасного труда работников по всему миру и ответственного отношения к состоянию экологии ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт5 лет назад
Общая концепция Компания реализует 3д сканирование объектов (промышленные, строительные и т.д.). Необходимо провести обработку моделей 3д сканирования, преобразование их в надлежащий вид и формат для последующей работы в программе Unity. Цель дальнейшей работы заключается ...3D-графика7 заявокЗакрыт6 лет назад
Можно взять на реализацию одну из этих задач. Цена по договоренности. Задача: Есть проект, написан на Django + React + Leaflet + модули начистом JS. Основной пул задач состоит в работе ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад