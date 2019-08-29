Anny_letsnova

Анна Anny_letsnova

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Unity проект

    Всем привет! В связи с появлением нового проекта в компании нам необходим unity разработчик, который сможет нам помочь с завершением проекта. Проект очень интересный и рассчитан на несколько месяцев (но объем, естественно, можете ...

    Unity
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Маркетинг - кит

    Мы компания, которая организовываем деловые крупномасштабные мероприятия по России и в Европе, которые ставят перед собой задачу формирования высокого уровня культуры безопасного труда работников по всему миру и ответственного отношения к состоянию экологии ...

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание 3д модели объекта

    Общая концепция Компания реализует 3д сканирование объектов (промышленные, строительные и т.д.). Необходимо провести обработку моделей 3д сканирования, преобразование их в надлежащий вид и формат для последующей работы в программе Unity. Цель дальнейшей работы заключается ...

    Unity
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработке функционала на JS(работа с картами)

    Можно взять на реализацию одну из этих задач. Цена по договоренности. Задача: Есть проект, написан на Django + React + Leaflet + модули начистом JS. Основной пул задач состоит в работе ...

    DjangoJavaScriptjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад