Сделать 3д модель для печати на принтере.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен7 заявок288 просмотров

Сделать 3д модель(.stl или .obj) в соответствии с техзаданием по эскизам и материалам которые предоставит заказчик.

6 лет назад
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Margarita2000
Маргарита 
55 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$23
3 дня
Работа с каждым новым фрилансером это всегда лотерея. Даже наличие большого числа положительных отзывов, по моему опыту, не всегда является гарантией того, что результат вас удовлетворит полностью. Так получилось, что у Маргариты в профайле вообще не было отзывов, но за неё поручился один очень хороший человек с этого сайта, с которым мы работали ранее. Что можно сказать по итогам? Задача выполнена полностью и в отведённый срок. Более того - работа была одобрена с первого же раза, что на моей памяти вообще впервые происходит. Ставлю наивысший бал и могу смело рекомендовать Маргариту как грамотного и ответственного специалиста в своём деле. Обязательно будем сотрудничать ещё.
Большое спасибо Александру за лестную оценку. В свою очередь должна отметить, что как заказчик он - выше всяких похвал. Грамотно составленное, подробное ТЗ, всегда на связи, терпеливо отвечает на вопросы. И оплата - практически мгновенная. Безусловно рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Margarita2000
Маргарита 
55 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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