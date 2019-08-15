Сделать 3д модель для печати на принтере.

Работа с каждым новым фрилансером это всегда лотерея. Даже наличие большого числа положительных отзывов, по моему опыту, не всегда является гарантией того, что результат вас удовлетворит полностью. Так получилось, что у Маргариты в профайле вообще не было отзывов, но за неё поручился один очень хороший человек с этого сайта, с которым мы работали ранее. Что можно сказать по итогам? Задача выполнена полностью и в отведённый срок. Более того - работа была одобрена с первого же раза, что на моей памяти вообще впервые происходит. Ставлю наивысший бал и могу смело рекомендовать Маргариту как грамотного и ответственного специалиста в своём деле. Обязательно будем сотрудничать ещё.