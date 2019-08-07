Необходимо сделать 3d модель изделия по чертежам. Изделие простое. Состоит из 4 односложных частей. Сможет смоделировать даже новичок.
Барельеф человек на мотоцикле по фото
Добрый день!
Скажите пожалуйста, сможете ли вы сделать вот такой барельеф? Глубина барельефа 10 см
Заявки фрилансеров
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