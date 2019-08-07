Барельеф человек на мотоцикле по фото

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок292 просмотра

Добрый день! 

Скажите пожалуйста, сможете ли вы сделать вот такой барельеф? Глубина барельефа 10 см 

6 лет назад
guest_15655607001991
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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