3D визуализация квартир

Нужно сделать визуализацию 50 квартир.

Оплата примерно 260 рублей (или 100 грн) за одну квартиру,

за всю работу 13 000 рублей (или 5000 грн).

Могу оплату в рублях на Яндекс.Деньги или WebMoney отправить,

или на карту Приват в гривне.

Если цена не подходит, то укажите, какая у Вас цена.

Сейчас квартиры выглядят просто схематично, взяты из поэтажного плана.

Они такие примерно, как во вложении изображения 1,2,3,4,5.

(Если смотреть как они сейчас отображаются во вложении к заказу, то снизу вверх считать)

По итогу хотелось бы чтобы они выглядели примерно как на изображениях 6,7,8,9,10.

Если нет возможности сделать, как на изображениях 6,7,8,9,10,

то можно сделать, например, как на изображениях 11,12,13.

Или ещё как-то прилично,

но не подходит так, как на изображениях 14,15,16 (т.е. последние 3 изображения, вверху, во вложении к этому заказу).

Идеально в заявке прикрепить хотя бы один пример, как Вы делаете визуализацию квартиры,

только не ссылку на множество своих других работ, так как некогда переходить по ссылкам и искать что-то. Спасибо за понимание.