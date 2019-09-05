3D визуализация квартир

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен11 заявок531 просмотр

Нужно сделать визуализацию 50 квартир.

Оплата примерно 260 рублей (или 100 грн) за одну квартиру,

за всю работу 13 000 рублей (или 5000 грн).

Могу оплату в рублях на Яндекс.Деньги или WebMoney отправить,

или на карту Приват в гривне.

Если цена не подходит, то укажите, какая у Вас цена.

Сейчас квартиры выглядят просто схематично, взяты из поэтажного плана.

Они такие примерно, как во вложении изображения 1,2,3,4,5.

(Если смотреть как они сейчас отображаются во вложении к заказу, то снизу вверх считать)

По итогу хотелось бы чтобы они выглядели примерно как на изображениях 6,7,8,9,10.

Если нет возможности сделать, как на изображениях 6,7,8,9,10,

то можно сделать, например, как на изображениях 11,12,13.

Или ещё как-то прилично,

но не подходит так, как на изображениях 14,15,16 (т.е. последние 3 изображения, вверху, во вложении к этому заказу).

Идеально в заявке прикрепить хотя бы один пример, как Вы делаете визуализацию квартиры,

только не ссылку на множество своих других работ, так как некогда переходить по ссылкам и искать что-то. Спасибо за понимание.

6 лет назад
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Feri3D
Фериде 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
6 лет назад
$100
10 дней
Escrow
Работа, выполнена хорошо. Было приятно общаться: всегда на связи, всегда вежливо и позитивно. Отличный исполнитель. Все в срок и качественно. Рекомендую.
Четко поставлена задача. Всегда на связи. Оплата во время. Рекомендую данного заказчика.

Заявки фрилансеров

Feri3D
Фериде 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
6 лет назад

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