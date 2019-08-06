нужно срочно сделать раздел ХС в стадии П, начать надо прямо щас, пояснительную записку все предоставлю Высылаю АР и ТХ в dwg. Принцип холодоснабжения выберите сами исходя из экономической целесообразности. Вряд ли ...
Разработка чертежей кабелей (9 штук)
Нужна разработка чертежей кабелей (9 штук) в Солидворкс, без электрических схем. Через архаикам вроде можно потом переконвертировать для солида Все материалы есть
нужен специалист по электрике c опытом работы
данные предоставлю заинтересованным
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