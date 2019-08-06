Разработка чертежей кабелей (9 штук)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт1 заявка317 просмотров

Нужна разработка чертежей кабелей (9 штук) в Солидворкс, без электрических схем. Через архаикам вроде можно потом переконвертировать для солида Все материалы есть

нужен специалист по электрике c опытом работы

данные предоставлю заинтересованным

6 лет назад
Narek77
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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