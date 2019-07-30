Нужно планировочное решение, как сделать прихожу с такими размерами функциональной. Где какую мебель можно поставить и можно ли вообще что то придумать. Это прихожая вход. напротив входной двери дверь дальше в дом с права дверь в кладовку. Входная дверь открывается наружу. Дверь в дом открывается внутрь на право. Дверь в кладовку открывается внутрь направо.