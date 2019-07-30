Нужно планировочное решение.

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Закрыт8 заявок302 просмотра

Нужно планировочное решение, как сделать прихожу с такими размерами функциональной. Где какую мебель можно поставить и можно ли вообще что то придумать. Это прихожая вход. напротив входной двери дверь дальше в дом с права дверь в кладовку. Входная дверь открывается наружу. Дверь в дом открывается внутрь на право. Дверь в кладовку открывается внутрь направо. 

6 лет назад
maxim_i91
Максим 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lenayaelena
Елена 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$10
3 дня
Escrow
Заказ был не выполнен, обещала пару раз завтра, завтра, но так и не сделала.

Заявки фрилансеров

lenayaelena
Елена 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад