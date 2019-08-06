Начертить в AutoCad схему закладной

Нужно начертить в AutoCad схему крепления закладной к стене и внешнему фасаду. Схему узлов фасада приложил. Схему закладной с размерами также прилагаю к заданию.

Требуется нарисовать 2 вида чертежа, которые будут лишь немного отличаться друг от друга.