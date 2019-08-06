Начертить в AutoCad схему закладной

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен2 заявки350 просмотров

Нужно начертить в AutoCad схему крепления закладной к стене и внешнему фасаду. Схему узлов фасада приложил. Схему закладной с размерами также прилагаю к заданию.

Требуется нарисовать 2 вида чертежа, которые будут лишь немного отличаться друг от друга.

AutoCAD
6 лет назад
wnonamew
Жанибек 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BlackZhek
43 года
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Всё было хорошо сделано
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

BlackZhek
43 года
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
6 лет назад
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