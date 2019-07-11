Необходимо сделать чертеж для выполнения токарных работ, все размеры предоставлю.
Проект планировки и проект межевания территории
Необходимо выполнить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
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