Проект планировки и проект межевания территории

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Закрыт4 заявки251 просмотр

Необходимо выполнить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта

6 лет назад
lenozka
Елена 
57 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров