есть комплект документации на оборудование 30 документов суммарным объемом порядка 120 страниц Нужно оформить все эти документы согласно требований ЕСКД Пример документов, которые требуют переоформления во вложении
Разработка спецразделов ООС, ГОЧС, МПБ и ПОС
Объект: Газопровод высокого давления Р ?0,6 МПа по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, с. Каменское, ориентировочная протяженность 3000 м
Экспертиза государственная
Интересует срок работ и стоимость
Заявки фрилансеров
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