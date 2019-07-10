Разработка спецразделов ООС, ГОЧС, МПБ и ПОС

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки265 просмотров

Объект: Газопровод высокого давления Р ?0,6 МПа по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, с. Каменское, ориентировочная протяженность 3000 м

Экспертиза государственная

Интересует срок работ и стоимость

6 лет назад
guest_1562758395812
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров