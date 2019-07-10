Оформить документацию по ЕСКД

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт5 заявок264 просмотра

есть комплект документации на оборудование 30 документов суммарным объемом порядка 120 страниц

Нужно оформить все эти документы согласно требований ЕСКД 

Пример документов, которые требуют переоформления во вложении

6 лет назад
guest_15627398445354
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров