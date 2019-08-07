Необходимо снять замечания Ростехнадзора по складу ГСМ.
Чертежи и Схемы3 заявки
Закрыт
6 лет назад
Необходимо снять замечания Ростехнадзора по складу ГСМ.
Необходимо построить продольный профиль кабельной канализации по выполненным и утвержденным планам сетей связи
Необходимо выполнить проект дистанционного контроля (СОДК) на тепловые сети.
Необходимо выполнить проект внутриплощадочных тепловых сетей.
Необходимо выполнить моделирование станции сточных вод в Автокаде.
[table]Необходимо выполнить проект отопления административного здания[/table]
Необходимо выполнить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
Необходимо разработать разделы ООС и ОВОС для линейного объекта