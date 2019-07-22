Чертежи для выполнения токарных работ

Периодически (пару раз в месяц) нужна визуализация металлоизделий. Как правило, это автонавесы, навесы для дома, террас и т.п. Не нужны мегарендеры. Нужно чтобы клиент увидел, как данное изделие будет выглядеть у него на объекте. ...