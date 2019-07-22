Чертежи для выполнения токарных работ

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Завершен14 заявок622 просмотра

Необходимо сделать чертеж для выполнения токарных работ, все размеры предоставлю.

6 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Shyrik27
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Отличное исполнение, могу рекомендовать для сотрудничества!
Работать было приятно. Хорошая, быстрая коммуникация, разумные требования, четкое задание. Оплата - быстро и по уговоренной цене.

Заявки фрилансеров

Shyrik27
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад