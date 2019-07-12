Дробильное оборудование

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Закрыт16 заявок615 просмотров

Нарисовать чертеж по ТЗ для Конусной Дробилки КМД/КСД 2200

Нужен специалист, который работал в отрасли, конструктор в Горно-шахтном оборудование, Дробильно Сортировочном оборудование. Необходимо разбираться в Щековых и Конусных дробилках, Грохотах, Мельницах

Так же плюсом будет знание Асфальтобетонного завода ДС-158, ДС-185

5 лет назад
v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

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